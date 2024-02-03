Раскрыты подробности романа 11-летнего школьника с учительницей в Ленобласти

В посёлке Токсово Ленинградской области учительница начальных классов совратила 11-летнего ученика. Подробности произошедшего сообщил «Московский комсомолец».

Анне Владимировне 25 лет. В школу она пришла работать в сентябре прошлого года. До этого трудилась воспитателем в детском саду города Кудрово Ленинградской области. Закончила Некрасовский педагогический колледж в Санкт-Петербурге по специальности учитель начальных классов.

По словам ученицы 4-го класса, с которой побеседовал журналист, об отношениях школьника и педагога знал весь класс. Некоторые даже завидовали мальчику, который не скрывал своих отношений со взрослой женщиной.

Девочка рассказала, что учительница нравилась школьникам, вела уроки хорошо, была доброй и весёлой. Павла (имя изменено) женщина заметила сразу.

— Она с ним много говорила, смеялась. Потом Паша всем рассказал, что он встречается с этой учительницей. Она часто к нему подходила во время уроков. Но она со всеми была очень добрая, — цитирует издание школьницу.

Девочка говорит, что мальчик — симпатичный парень с длинными волосами. Ей он тоже нравится.

О противоестественных отношениях с педагогом стало известно маме школьника, женщина заявила о случившемся в полицию. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Максимальное наказание по ней — 20 лет лишения свободы.

Известно, что учительница присылала мальчику на телефон обнажённые фотографии, в классе, оставаясь наедине, учила целоваться, частично обнажалась, гладила половые органы.

Родители школьников, правда, не верят в случившееся. По словам одной из мам, класс находится на первом этаже, окна выходят к школьному крыльцу. Происходящее внутри видно с улицы, кроме того, в классе занимается продлёнка.

Учительница замужем.