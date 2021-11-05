Раскрыты подробности пожара на рынке «Меркурий» в Сасове

Глава администрации города Сасово Евгения Рубцова рассказала о деталях возгорания в торговом павильоне «Меркурий». Соответствующий пост опубликован на её личной странице ВКонтакте.

Сообщается, что пожар начался до открытия павильона. В тот момент людей там не было. Во время тушения сотрудники полиции и администрации рынка оповещали предпринимателей и покупателей об освобождении территории.

«Пострадали в этой ситуации, прежде всего, предприниматели, арендующие торговые площади в самом «Меркурии». А их там около 40! Уже дала поручение своему заместителю по экономике Нелли Николаевне Гайдовой проработать вопросы по мерам возможной поддержки для всех пострадавших частников», — заявила Рубцова.

Глава администрации города также пояснила, что власти будут привлекать кредитные ресурсы, чтобы собственник мог провести восстановительные работы.

Напомним, пожар на крутом рынке «Меркурий» произошёл днём в пятницу, 5 ноября.