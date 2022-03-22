Раскрыты подробности новой аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Телеканал РЕН ТВ поделился подробностями новой аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

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Как стало известно, на объекте сработали датчики, которые сигнализируют о превышении уровня метана. В результате случившегося все работники были эвакуированы. Речь идет о 130 сотрудниках шахты.

Как сообщил источник ТАСС, после эвакуации семь шахтеров пожаловались на недомогание. Однако по данным телеканала, никто не пострадал.

Сейчас специалисты со спасателями обследуют штрек и ищут место выхода газа в шахту.

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Трагедия на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла в ноябре прошлого года. В результате погиб 51 человек, в том числе пять спасателей. Возбуждены уголовные дела в отношении руководителей объекта и инспекторов Ростехнадзора. Шахтеров заставляли работать, несмотря на их жалобы на опасную концентрацию метана.