Раскрыты подробности нападения на героя СВО, на больной ноге которого прыгал мигрант

Телеграм-канал « Операция Z: Военкоры Русской Весны » узнал подробности нападения мигранта на участника СВО с ампутированной частью стопы.

Инцидент произошел под Солнечногорском. Таксист после незначительного конфликта выволок 23-летнего пассажира из машину на улицу, прыгнул ему на больную ногу и скрылся.

Военкоры рассказали, как именно военнослужащий получил травмы.

«Взрывом мины ему оторвало пальцы. После операции в Донецке он приехал в Подмосковье. Во время поездки в такси поругался с водителем, и тот вышвырнул его из салона», – говорится в публикации.

После нападения мигранта бойца заметил проезжавший мимо водитель. Он остановился и оказал пострадавшему помощь. Он был укрыт курткой, на одной из ног у него был кроссовок, на другой вместо пальцев – окровавленный бинт.

Ветеран СВО госпитализирован, а мигрант задержан полицией, возбуждено уголовное дело за хулиганство.