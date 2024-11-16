Раскрыты подробности нападения на героя СВО, на больной ноге которого прыгал мигрант

Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» узнал подробности нападения мигранта на участника СВО с ампутированной частью стопы.
Инцидент произошел под Солнечногорском. Таксист после незначительного конфликта выволок 23-летнего пассажира из машину на улицу, прыгнул ему на больную ногу и скрылся.
Военкоры рассказали, как именно военнослужащий получил травмы.
После нападения мигранта бойца заметил проезжавший мимо водитель. Он остановился и оказал пострадавшему помощь. Он был укрыт курткой, на одной из ног у него был кроссовок, на другой вместо пальцев – окровавленный бинт.
Ветеран СВО госпитализирован, а мигрант задержан полицией, возбуждено уголовное дело за хулиганство.