Суббота, 16 ноября, 2024
На главнуюНовости мира

Раскрыты подробности нападения на героя СВО, на больной ноге которого прыгал мигрант

Дата публикации

powder

Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» узнал подробности нападения мигранта на участника СВО с ампутированной частью стопы.

Инцидент произошел под Солнечногорском. Таксист после незначительного конфликта выволок 23-летнего пассажира из машину на улицу, прыгнул ему на больную ногу и скрылся.

Военкоры рассказали, как именно военнослужащий получил травмы.

«Взрывом мины ему оторвало пальцы. После операции в Донецке он приехал в Подмосковье. Во время поездки в такси поругался с водителем, и тот вышвырнул его из салона», – говорится в публикации.

После нападения мигранта бойца заметил проезжавший мимо водитель. Он остановился и оказал пострадавшему помощь. Он был укрыт курткой, на одной из ног у него был кроссовок, на другой вместо пальцев – окровавленный бинт. 

Ветеран СВО госпитализирован, а мигрант задержан полицией, возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Новости рубрики
Новости мира

Меньше толп, выгодные цены: почему лучше отправляться в круизы по Средиземноморью в «тихий сезон»

Чрезмерно высокий поток туристов и летняя жара повысили привлекательность внесезонных путешествий по Европе.
Новости мира

Наступление ВС РФ: новые бои за Курахово и Курскую область

На Кураховском направлении ВС РФ наступают широким фронтом с угледарского и покровского направлений, пытаясь замкнуть «котел» вокруг города
Новости мира

Часть тела пропавшей в октябре пенсионерки обнаружили в Ленобласти

Вчера утром в полицию позвонил мужчина из деревни Плотично и рассказал о страшной находке.