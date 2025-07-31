Раскрыты подробности гибели детского тренера по карате Алены Папст на Урале

Детский тренер по карате Алена Папст, чье тело нашли на месте ДТП в Березовском, погибла не в результате аварии, пишет E1.RU со ссылкой на свердловскую прокуратуру.

Она произошла 28 июля. Машина врезалась в столб на улице Новой. По словам близких, на шее женщины были следы удушья, она была в грязи и в траве.

«В автомобиле также находится женщина без признаков жизни. Согласно заключению эксперта причиной смерти женщины явилась механическая асфиксия», — уточнили в прокуратуре.

Ее мужу, Андрею Папсту, предъявили обвинение в убийстве жены, ему грозит срок до 15 лет в колонии.

По некоторым данным, Алена планировала развестись с супругом. Весной его объявляли в розыск, как пропавшего. Вскоре стало известно, что мужчина уехал в Турцию и сказал, что «устал от семьи».

Женщина работала в спортивной школе № 8.