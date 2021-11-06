Раскрыты новые подробности жуткой драки в Новой Москве

Портал МК рассказал подробности массовой драки в Новых Ватутинках в которой едва не пострадал маленький ребенок.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлено начало конфликта, в ходе которого толпа мужчин избила отца с маленьким сыном.

По предварительной версии, потасовка началась в магазине на Нововатутинском проспекте, в ней принимали участие около десяти человек – в основном выходцев из кавказских республик.

По словам очевидцев, один из участников конфликта гонялся за другим с ножом на глазах покупателей с детьми. Вскоре администрации пришлось закрыть торговую точку, после чего драка переместилась на улицу.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» по факту драки в Новых Ватутинках. Нападавшим грозит до семи лет лишения свободы.