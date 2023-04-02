Раскрыты новые подробности о состоянии Романа Костомарова

Олимпийского чемпиона Романа Костомарова готовят к протезированию, сообщил телеграм-канал 112.

По информации издания, для проведения этой операции его родственники рассматривают немецкую клинику, а также российские медучреждения.

«Врачи оценивают состояние фигуриста как стабильное», – говорится в публикации.

Однако медики пока не планируют выписывать Костомарова.

Телеграм-канал уточнил, что немецкие врачи консультировали коллег Коммунарки на протяжении всего лечения пациента.