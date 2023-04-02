Раскрыты новые подробности о состоянии Романа Костомарова

Олимпийского чемпиона Романа Костомарова готовят к протезированию, сообщил телеграм-канал 112.
По информации издания, для проведения этой операции его родственники рассматривают немецкую клинику, а также российские медучреждения.
«Врачи оценивают состояние фигуриста как стабильное», – говорится в публикации.
Однако медики пока не планируют выписывать Костомарова.
Телеграм-канал уточнил, что немецкие врачи консультировали коллег Коммунарки на протяжении всего лечения пациента.
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