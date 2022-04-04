Раскрыты новые подробности дела о групповом изнасиловании школьницы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге арестовали трех местных жителей, которых подозревают в участии в групповом изнасиловании 15-летней ученицы коррекционной школы, пишет КП.

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Речь идет о генерал-майоре в отставке Рамиле Гилязове, враче Иване Собачеве и их также 40-летней знакомой Оксане Гортинской. Их задержали в ночь на 26 марта в съемной квартире.

Сообщается, что девочка познакомилась с мужчинами в Telegram. Вечером она приехала по нужному адресу, чтобы вместе с компанией употреблять наркотики.

Около полуночи девочка вышла на улицу, а затем вернулась с тремя друзьями. Источник утверждает, что в этот момент она была абсолютно невменяемой.

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По словам другого инсайдера, врач и отставной генерал далеко не в первый раз встречались на съемной квартире, поскольку не могли распивать спиртное у себя дома.

«Девочка – обыкновенная проститутка, уже не в первый раз оказывала интим-услуги», – утверждает источник.

Ожидается, что арестованные подадут апелляцию в попытке добиться смягчения меры пресечения до домашнего ареста.