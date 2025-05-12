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Изображение soumen82hazra с сайта Pixabay
Новости России

Раскрыты новые детали убийства финалистки «Миссис Россия» Натальи Маурер

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Хирург Алексей Паштаев, подозреваемый в убийстве финалистки конкурса «Миссис Россия» Натальи Маурер, был взбалмошным и избалованным, рассказал «КП» его знакомый.

Ее тело нашли вечером 3 мая. В квартире на улице Дубнинской в Москве. Перед смертью женщину жестоко избили. По подозрению в совершении преступления задержали Паштаева.

«Родители у него прекрасные — радушные и гостеприимные люди. Ну, а сам он немного взбалмошный и избалованный», — рассказал собеседник издания.

По данным СК, поводом для убийства стали личные неприязненные отношения. Подозреваемого арестовали.

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У 40-летней женщины остались муж и трое детей.

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