Раскрыты неизвестные подробности «ракетной» операции ФСБ и Минобороны

«Комсомольская правда» рассказала неизвестные подробности «ракетной» операции ФСБ и Минобороны. Краткий пересказ статьи разместил в своём телеграм-канале военкор издания Александр Коц.

Напомним, сегодня стало известно о том, что ФСБ и Вооружённые силы России сорвали планы Киева по реализации ракетной программы комплекса «Сапсан», предназначенного для ударов по целям в глубине российской территории на расстоянии 500–700 километров.

В 2024 году появилась информация, что Украина начала производство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан», предназначенных для нанесения ударов по территории России на расстоянии 500–750 километров.

Российская разведка смогла получить доступ к военным объектам Украины.

«Мы не только установили, на каких военно-промышленных предприятиях готовится новое вооружение, но и выяснили расположение их систем ПВО и РЭБ, включая оборудование производства США и НАТО. Стало известно, что сотрудников оформляли на полставки для получения “брони” от ТЦК, велись мошеннические схемы с государственными оборонными заказами. Подтверждено и участие Германии, которая финансировала украинскую программу по производству дальнобойных баллистических ракет», — сообщили в ведомстве.

В производстве «Сапсана» участвовало несколько заводов. Основная база находилась в Павлограде Днепропетровской области: на химическом заводе хранилось твёрдое ракетное топливо, производились баллистические носители, артиллерийские и реактивные снаряды, малые авиационные бомбы. На механическом заводе города собирали корпуса ракет, двигательные установки, системы управления и боевые части комплекса.

С учётом продвижения российских войск в сторону Днепропетровской области Минобороны Украины создало резервный объект в селе Вакаленчук Житомирской области, куда планировалось эвакуировать производство и склады из Павлограда.

Производственные мощности были и в Сумской области — на заводе «Звезда» в Шостке. Там же Шосткинский научно-исследовательский институт химических продуктов разрабатывал реактивное топливо для огнемётных систем и выпускал новые виды пороха.

Разведка установила все детали разработки, поставок комплектующих и сборки ракет, а также расположение комплексов ПВО, защищавших объекты. Эти установки были замаскированы под обычные строительные контейнеры.

Ни Германия, ни Украина не внедрили в проект новых технологий: программа развивалась на основе советских наработок и запасов. По данным разведки, по сигналу представителей НАТО Украина готовилась нанести удары «Сапсанами» по территории России.

Москва и Минск теоретически попадали в радиус поражения украинских ракет «Сапсан». ФСБ показала карту возможной досягаемости при запуске с территории Украины, пишет «RT на русском».

На карте также видно, что в зоне поражения находится Рязань.