Появились детали загадочного исчезновения матери двоих детей в Ростове-на-Дону

Пропавшая мать двоих детей Алена Редько уехала с бывшим мужем из Аксая в Ростов-на-Дон и перестала выходить на связь, пишет 161.RU со ссылкой на источник.

Женщину, которой 39 лет, ищут уже пять дней. Она развелась три года назад, в последнее время она поддерживала отношения с экс-супругом. Однако ранее он не мог смириться с тем, что у нее появились новые отношения.

«Он ее вытаскивал из кафе силой, заталкивал в автомобиль, возил по каким-то кушерям, отбирал телефон», — рассказал источник.

Затем мужчина заявил, что готов принять эту ситуацию. Он подвез ее до Ростова-на-Дону 25 августа. Она вышла из авто на пересечении улиц Ульяновская и Семашко.