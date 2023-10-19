Раскрыты детали убийства сына и тещи Стаса Намина

Убийца сына и тещи легенды русского рока Стаса Намина мог совершить преступление, находясь в неадекватном состоянии, пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.

Предположительно, речь идет о старшем сына артиста Романе Микояне.

«В момент убийства он был не в себе и не сразу понял, что совершил», – говорится в публикации.

Сейчас 39-летнего мужчину проверяют на наркотики.

О трагедии стало известно сегодня утром. По предварительной версии, тела 30-летнего Артема Микояна и его 85-летней бабушки с ножевыми ранениями нашли на даче семьи в деревне Крюково.

Стас Намин — основатель групп «Парк горького» и «Цветы».