Раскрыты детали убийства судьи с отрезанным половым органом в Камышине

Подозреваемый в убийстве судьи Василия Ветлугина в Камышине не имеет отношения к армии и не является участником СВО, рассказали изданию «Новости Волгограда» в следственных органах.

Тело мужчины нашли вечером в четверг напротив здания районного суда на улице Советской. На нем были огнестрельное и колото-резаные ранения. По данным SHOT, жертве отрезали половой орган и воткнули нож в глаз.

«Якобы мужчина, занимающийся коммерческой деятельностью в сфере перевозок, узнал о романе своей жены с судьей и решил действовать самым кровавым способом», — рассказали в правоохранительных органах.

Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии по плану «Перехват». По словам источника, его жена работает помощником судьи. Вероятно, приятной убийства стал служебный роман. Следствие не исключает и другие мотивы.

Возбуждено дело по статьям убийство с особой жестокостью и незаконное хранение оружия.