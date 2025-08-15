Пятница, 15 августа, 2025
13.2 C
Рязань
Новости России

Раскрыты детали убийства судьи с отрезанным половым органом в Камышине

powder

Подозреваемый в убийстве судьи Василия Ветлугина в Камышине не имеет отношения к армии и не является участником СВО, рассказали изданию «Новости Волгограда» в следственных органах.

Тело мужчины нашли вечером в четверг напротив здания районного суда на улице Советской. На нем были огнестрельное и колото-резаные  ранения. По данным SHOT, жертве отрезали половой орган и воткнули нож в глаз.

«Якобы мужчина, занимающийся коммерческой деятельностью в сфере перевозок, узнал о романе своей жены с судьей и решил действовать самым кровавым способом», — рассказали в правоохранительных органах.

Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии по плану «Перехват». По словам источника, его жена работает помощником судьи. Вероятно, приятной убийства стал служебный роман. Следствие не исключает и другие мотивы.

Возбуждено дело по статьям убийство с особой жестокостью и незаконное хранение оружия.

Самые читаемые материалы

Кино и ТВ

Фильмы Алексея Балабанова могут запретить в России из-за нового закона

В июле Госдума приняла законопроект, который может привести к запрету фильмов, не соответствующих «духовно-нравственным ценностям».
Общество

Как в России будет работать ограничение звонков в Telegram и WhatsApp*, рассказал эксперт

Скорее всего, речь пойдёт о вырезании голосового трафика в сетях, что является самым простым и удобным техническим решением
Интересное

Не только мед и пироги: что категорически запрещено делать на Медовый Спас 14 августа, чтобы не навлечь беду

Медовый Спас, известный также как Спас на воде, восходит к дохристианским временам, когда отмечался праздник урожая.
Новости России

Мигранты порезали заступившегося за девушку парня в Москве — МК

Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой мигранты несколько раз ударили россиянина ножом.
Общество

Названы самые востребованные профессии в Рязанской области и уровень их зарплат

По итогам семи месяцев 2025 года работодатели Рязанской области разместили более 41 тыс. вакансий. Лидерами по востребованности стали продавцы-консультанты и продавцы-кассиры

Последние новости

Новости России

«Радиостанция Судного дня» повторила таинственные сигналы, звучавшие перед СВО

По данным источника, последовательность и временной интервал между передачами полностью совпали с событиями двухлетней давности.
Новости России

Жестокое убийство федерального судьи в Камышине: что известно

В настоящее время подозреваемый задержан. По данным следствия, он занимается коммерческой деятельностью.
Интересное

Гороскоп на 15 августа: день быстрых решений

Представляем гороскоп для всех знаков зодиака на пятницу, 15 августа 2025.
Транспорт и дороги

В Рязани временно ограничат стоянку транспорта на улице Новослободской

Рязанцев просят освободить участок от транспорта и принять к сведению информацию при планировании своего маршрута.
Новости России

Власти российского города заварили качели после жалобы жительницы

Поводом для разбирательства послужила жалоба местной жительницы, чей ребенок получил травму во время катания. После инцидента женщина подала иск в суд.
Армия и СВО

Среди вернувшихся из плена российских военных был один рязанец

В рамках очередного обмена пленными с подконтрольной Киеву территории были возвращены 84 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне передали 84 военнопленных ВСУ.
Новости России

Эксперт объяснил, почему запрет на звонки в Telegram и WhatsApp* выгоден операторам

Избыточная нагрузка приводит к сбоям и замедлению интернета, что заметно даже в крупных городах по вечерам.
Религия

Православным объяснили, обязательно ли креститься при виде храма

В православной традиции нет строгих канонов, которые обязывают совершать крестное знамение абсолютно в каждом случае.