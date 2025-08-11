Понедельник, 11 августа, 2025
19.7 C
Рязань
Новости России

Раскрыто содержание предсмертной записки екатеринбурженки, убивший себя и детей

powder
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Жительница Екатеринбурга, убившая двух детей и себя, оставила предсмертную записку, сообщило агентство Регнум со ссылкой на источник.

Тела женщины, а также ее сына 6 лет и дочери 4 лет обнаружили в воскресенье в квартире на улице Бардина. По предварительной версии, мать сначала убила детей, после чего свела счеты с жизнью. Погибшая была медиком, рядом с ней нашли написанную ей записку.

«Нас больше у тебя нет», — гласила она.

В публикации не уточняется, кому именно было обращено послание. При этом причиной трагедии мог стать развод с мужем. Женщина была в депрессии после расставания с ним два года назад.

Возбуждено дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних».

Самые читаемые материалы

Новости России

Новая школьная форма по ГОСТу может обойтись родителям в 6,5–10 тысяч рублей

Стоимость школьной формы, соответствующей новым государственным стандартам, может составить от 6 500 до 10 000 рублей в зависимости от комплектации, пола и возраста ребёнка.
Общество

Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Новости России

Что делать, если в поезде не уступают нижнее место: личная история пассажирки

Нередко возникают ситуации, когда в поезде соседи оказываются, мягко говоря, не самыми адекватными. Но и их можно поставить на место, ведь для поездок существуют официальные правила, которые регулируют поведение пассажиров. 
Общество

Александра Трусова опубликовала первые фотографии с сыном

6 августа Александра и ее муж Макар Игнатов стали родителями. Это их первый ребенок.
Новости России

Что заморозить в августе, чтобы зимой не тратить кучу денег на фрукты и овощи

Август — это настоящий кладезь свежих овощей, фруктов и ягод. Пока сезон в самом разгаре, самое время наполнить морозилку полезными заготовками, чтобы зимой наслаждаться вкусом лета и не переплачивать в магазинах.

Последние новости

Происшествия

Бастрыкин поручил возбудить дело после наезда самокатчика на ребенка в Рязани

Курьер на электросамокате сбил девочку и скрылся с места происшествия. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму и множественные ушибы, она была госпитализирована.
Новости России

В Оренбурге мигрантов заставили выстроиться в колонну во время рейда

Мигрантов заставили выстроиться в колонну во время рейда силовиков...
Новости России

«Я был в шоке»: туристы рассказали, как поменялся Волгоград за 10 лет

За десять лет Волгоград изменился до неузнаваемости, в городе...
Новости России

Baza: в Новосибирске водитель грузовика сошел с ума и стал давить пешеходов

Водитель грузовика в Новосибирске дважды пыталась переехать пешеходов, сдавая назад,...
Новости России

Банк России выпустил памятную монету «Хоккей»

Банк России выпустил в обращение новую памятную серебряную монету из серии «Российский спорт», посвящённую хоккею. Её номинал составляет 3 рубля.
Экономика и бизнес

Уникальное предприятие из Рязани повысило выработку благодаря федпроекту «Производительность труда»

На Рязанском заводе металлокерамических приборов подвели итоги реализации федерального проекта «Производительность труда».
Общество

«Ростелеком» организовал «цифровое лето» для рязанских школьников

Представители провайдера и АНО «Цифровой регион» провели серию обучающих квестов для школьников в возрасте 8—15 лет, отдыхающих в летних лагерях региона.
Новости России

От перловки до горохового пюре: как сделать привычные гарниры вкусными и интересными

Хочется чего-то нового, но при этом бюджетного, вкусного и простого в приготовлении. Как разнообразить стол, не покупая дорогих продуктов и учитывая предпочтения всей семьи? Давайте разберёмся.