Раскрыто содержание предсмертной записки екатеринбурженки, убивший себя и детей

Жительница Екатеринбурга, убившая двух детей и себя, оставила предсмертную записку, сообщило агентство Регнум со ссылкой на источник.

Тела женщины, а также ее сына 6 лет и дочери 4 лет обнаружили в воскресенье в квартире на улице Бардина. По предварительной версии, мать сначала убила детей, после чего свела счеты с жизнью. Погибшая была медиком, рядом с ней нашли написанную ей записку.

«Нас больше у тебя нет», — гласила она.

В публикации не уточняется, кому именно было обращено послание. При этом причиной трагедии мог стать развод с мужем. Женщина была в депрессии после расставания с ним два года назад.

Возбуждено дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних».