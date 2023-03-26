Раскрыто содержание предсмертной записки екатеринбурженки, которая убила детей

Журналисты издания E1.RU узнали содержание предсмертной записки екатеринбурженки, которая, предположительно, убила своих маленьких детей.

Тела детей 2015 и 2018 годов рождения обнаружили 25 марта в частном доме. По предварительной версии, мать убила их. После этого она пришла к многоэтажке на Технической и покончила собой. Труп нашли неподалеку от детской площадки.

В письме женщина взяла на себя ответственность за убийство сыновей.

«Один у Светы (в комнате старшей дочери от другого брака. — Прим. ред.), второй в помойной яме», — написано на клочке бумаги.

Издание уточнило, что тело одного мальчика извлекли из помойной ямы, а второй лежал в комнате. По предварительным данным, злоумышленница утопила одного сына, а другого — задушила.

Соседи рассказали, что семья хорошем счету, алкоголем и веществами родители детей не злоупотребляли. В момент трагедии глава семейства находился на работе.