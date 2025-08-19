Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент России Владимир Путин лично пообещал американскому лидеру Дональду Трампу встретиться с Владимиром Зеленским. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Отвечая на вопрос журналиста, Левитт подтвердила, что Путин заверил Трампа в своём намерении провести такую встречу в ближайшие недели.

«Да, он обещал», — сказала она.

Также представитель Белого дома добавила, что в качестве места для переговоров рассматривается Будапешт. Кремль пока никак не комментировал эту информацию.

Ранее западные СМИ сообщали, что Путин предлагал Зеленскому встретиться в Москве, но украинский президент от этого предложения отказался.