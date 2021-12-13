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Понедельник, 13 декабря, 2021
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Раскрыта точная причина внезапной смерти девочки на свидании в гараже

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Причиной смерти молодой пары на свидании в гаражном кооперативе «Колос» в Липецке стало отравление угарным газом, пишет LipetskMedia.

Инцидент произошел 11 декабря. Сосед обнаружил в автомобиле «ВАЗ-2107» трупы 18-летнего парня и его 16-летней подруги из Хлевного.

По предварительной версии, влюбленная пара отправилась в родительский гараж на свидание. В какой-то момент им стало холодно. В итоге мужчина включил двигатель, что и привело к трагедии. Сосед, который заподозрил неладное, позвал родителей парня. Они вскрыли дверь гаража и увидели страшную картину.

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По факту случившегося несчастного случая проводится проверка.

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