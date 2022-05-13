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Пятница, 13 мая, 2022

Раскрыта основная версия смерти полковника МВД Рушкова в своем кабинете

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Раскрыта основная версия смерти полковника МВД Рушкова в своем кабинете

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Журналисты портала E1.RU озвучили основную версию смерти полковника Евгения Рушкова в своем кабинете в Екатеринбурге.

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Инцидент произошел в четверг, 12 мая. По предварительной информации, начальник одного из отделов транспортной полиции жаловался на боль в области сердца.

В частности, в день трагедии он говорил про неприятные ощущения в груди. При этом 52-летний полковник отказался обратиться за медицинской помощью, поскольку надеялся, что боль сама пройдет.

Вскоре состояние Рушкова резко ухудшилось. Вероятно, причиной его смерти стал инфаркт. Раньше сообщалось, что полковник во время совещания поругался с начальником управления Александром Востриковым из-за показателей работы.

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