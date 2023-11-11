Раскрыта незавидная участь Зеленского, уготованная Западом

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен уверен, что дни Владимира Зеленского на посту президента Украины сочтены. Об этом он написал в статье издания Asia Times.
Брайен предполагает два пути развития событий. В Украине проводят намеченные на март 2024 года выборы и избирается новый президент, либо, если Зеленский будет сопротивляться, его сместят в результате переворота типа Майдана.
По мнению эксперта, сегодня США не только оказывают военную поддержку, но и выплачивают зарплаты правительственным чиновникам и украинским военным, включая даже деньги на пенсии. Украину уже нельзя назвать независимой страной.
Американское руководство недовольно Зеленским из-за его действий во время украинского контрнаступления. Стивен Брайен считает, что целью кампании для США являлась подготовка почвы для принуждения России к переговорам.
ВСУ должны были прорвать линию обороны, чтобы напрямую угрожать Крыму.
Зеленский, вопреки воли западных руководителей, решил вернуть потерянный Бахмут. В результате военные силы оказались разделены, цель контрнаступления не была достигнута.
Ещё одно разногласие касается понимания того, что Украина програла. Зеленский собирается биться до победы, Вашингтон готов договориться о сделке с Россией.
Потребности НАТО и Зеленского расходятся и находятся в конфликте, уверен эксперт.