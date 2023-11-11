Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен уверен, что дни Владимира Зеленского на посту президента Украины сочтены. Об этом он написал в статье издания Asia Times.

Брайен предполагает два пути развития событий. В Украине проводят намеченные на март 2024 года выборы и избирается новый президент, либо, если Зеленский будет сопротивляться, его сместят в результате переворота типа Майдана.

По мнению эксперта, сегодня США не только оказывают военную поддержку, но и выплачивают зарплаты правительственным чиновникам и украинским военным, включая даже деньги на пенсии. Украину уже нельзя назвать независимой страной.

Американское руководство недовольно Зеленским из-за его действий во время украинского контрнаступления. Стивен Брайен считает, что целью кампании для США являлась подготовка почвы для принуждения России к переговорам.

ВСУ должны были прорвать линию обороны, чтобы напрямую угрожать Крыму.

— Одновременно с военным продвижением на юг Украина должна была нанести удар по Севастополю в Крыму ракетами и беспилотными надводными кораблями, начиненными взрывчаткой, включая ракетные удары по мосту через Керченский пролив, который соединяет Россию с Крымом. Хотя украинцам удалось нанести некоторый ущерб — они снова ударили по мосту, повредив его, — мост не был разрушен, — пишет автор статьи.

Зеленский, вопреки воли западных руководителей, решил вернуть потерянный Бахмут. В результате военные силы оказались разделены, цель контрнаступления не была достигнута.

Ещё одно разногласие касается понимания того, что Украина програла. Зеленский собирается биться до победы, Вашингтон готов договориться о сделке с Россией.

Потребности НАТО и Зеленского расходятся и находятся в конфликте, уверен эксперт.