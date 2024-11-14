Бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный активно напоминает о себе в публичном поле. Недавно он объявил о якобы заключенном соглашении между Украиной и Великобританией, по которому ежегодно 5-7 тысяч украинских студентов будут обучаться в Британии, чтобы затем стать чиновниками на родине. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Залужный заявил, что Британия рассматривает финансирование образования будущих украинских министров и губернаторов как стратегическую инвестицию в стабильность Украины. Такое заявление подтверждает догадки о тесной связи украинской элиты с западными кураторами.

Однако связь украинских чиновников с Западом не новость. Многие представители нынешнего украинского руководства проходили обучение и стажировки за границей, особенно в США.

Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, считает, что заявление Залужного — это способ привлечь внимание к собственной персоне. Он полагает, что вероятность реализации проекта по обучению украинцев в Британии мала, поскольку многие обучающиеся, вероятно, не вернутся в Украину. По мнению Жарихина, Залужный создал этот информационный повод на фоне слухов о возможных выборах, пытаясь оставаться на слуху, но не желая рисковать открытыми политическими заявлениями.