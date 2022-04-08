Раскрыт секрет популярности Новодевичьего кладбища среди интеллигенции

Журналисты издания Мослента рассказали о причинах популярности Новодевичьего кладбища среди московской интеллигенции.

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В 1524 по приказу государя Василия III был заложен Смоленский собор, вокруг которого со временем образовался Новодевичий монастырь. Он был предназначен для пребывания там привилегированных представительниц общества. Некоторое время спустя монастырь превратился в тюрьму.

С течением времени рядом с обителью образовалось кладбище. Там хоронили послушниц и монахинь монастыря, а также представителей княжеских и боярских семей. На Новодевичьем кладбище никогда не хоронили людей низшего сословия.

Именно по этой причине представители интеллигенции хотели быть захоронены именно на этом кладбище. В девятнадцатом веке там начали хоронить дворян, купцов и, собственного говоря, представителей интеллигенции.