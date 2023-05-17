Раскрыт план ремонта Северной окружной и проезда Шабулина в Рязани

В группе «Дороги Рязанской области» поделились планами ремонта двух участков Северной окружной и проезда Шабулина в Рязани.

Работы на проезде Шабулина идут, реконструкцию завершат в 2024 году. По проекту на двух перекрестках организуют круговое движение.

Участок от поворота от проезда Шабулина до поворота на Канищево начнут реконструировать в этом году, но чуть позже. Завершат также в 2024 году.

Участок от поворота на Канищево до путепровода у Борковского карьера будет сдан в этом году. С разворотными петлями и надземным пешеходным переходом.

Также рабочие сделают велодорожки.