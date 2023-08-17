Расчленившего возлюбленную новодвинца спустя три месяца отпустили на волю

Осужденный за убийство и расчленение возлюбленной житель Новодвинска Вячеслав Самойлов оказался на свободе спустя три месяца после суда, пишет 29.RU.

Инцидент произошел в 2021 году. По версии следствия, мужчина ударил 33-летнюю женщину. Она упала и потеряла сознание. После этого злоумышленник решил скрыть следы преступления. Обезглавленное тело жертвы нашли в лесу.

Весной прошлого года его приговорили к 9 годам и 7 месяцам колонии строгого режима.

Мать осужденного рассказала, что он отправился на спецоперацию, где пробыл около трех месяцев, получил ранение, после чего вернулся домой в результате помилования.

Сам Самойлов заявил на суде, что ударил девушку, но он не планировал убивать ее, а набросилась дама на него первой из ревности.