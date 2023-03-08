Расчёт совместимости партнёров по Стихиям

Любовную совместимость можно оценить не только по классическому гороскопу, но и по стихиям. Они указывают на темперамент и эмоциональное самовыражение человека. Зная, как взаимодействуют стихии, можно лучше понять себя и другого, избежать ссор и непонимания.

Российские нумерологи, авторы книг-бестселлеров и основатели Международной академии «Альвасар» Айрэн и Джули По нашли способ, не заглядывая в гороскоп, рассчитать, к какой стихии относится человек. По их словам, если заранее узнать стихию избранника, появляется шанс завоевать его сердце и доверие.

СОЧЕТАНИЕ СТИХИЙ В ОТНОШЕНИЯХ

Главными столпами человеческой сущности являются ЗЕМЛЯ, ВОЗДУХ, ВОДА и ОГОНЬ. Именно они проявляются в поведении и в характере построения отношений, формируют отношение человека к социуму.

Для того чтобы определить свою стихию, нужно произвести нехитрые расчёты. Нас будет интересовать лишь день рождения человека. Однако при расчёте получившееся число не должно превышать 22. Поэтому будем высчитывать таким образом:

Игорь – 29 апреля 1993 года. 29 больше, чем 22, вычтем 29 – 22 = 7. Это итоговый ответ.

Ольга – 22 января 1997 года. 22 оставляем, так как значения не должны превышать 22, но могут быть равны этому числу.

Вадим –12 декабря 1980 года. 12 меньше, чем 22 – это и есть наше значение

Теперь по таблице ниже определим СТИХИЮ ЧЕЛОВЕКА В ОТНОШЕНИЯХ:

Игорь, 29 апреля 1993 года = 7 – Воздух;

Ольга, 22 января 1997 года = 22 – Воздух;

Вадим, 12 декабря 1980 года = 12 – Вода.

Итак, взгляните на таблицу ниже. Она отражает положение СТИХИЙ в отношениях:

ТОЛКОВАНИЕ СОЧЕТАНИЯ СТИХИЙ В ПАРТНЁРСТВЕ

Земля/Земля

Хотя в этих отношениях не будет драматических ссор, а также эмоциональных и финансовых потрясений, не будет в них и особой страстности. Все земные знаки стремятся к безопасности и стабильности, чем к приключениям и авантюрам. Партнёры относятся друг к другу с уважением, и, как правило, живут долго и счастливо. А если и возникают какие-то проблемы, стремление обоих к стабильности берёт верх.

Земные знаки идеально подходят друг другу в сексе, но об эмоциональных проблемах предпочитают не говорить. В то же время они чувствительны к романтической привлекательности противоположного пола.

Вряд ли земные знаки будут друг другу изменять, хотя бессознательное стремление к запретному искушает их нарушить верность партнёру. И все же земные знаки очень ответственны, а потому союз их чаще всего бывает удачным.

Земля/Воздух

Семена, делающие землю плодородной, распространяются по воздуху. Однако он же и поднимает облака пыли. Отношения земли и воздуха проблематичны. Земля считает воздух поверхностным, подавляет партнёра консервативностью и прагматизмом.

Сочетание интеллекта воздуха с организованностью земли может быть продуктивным. Однако в сексуальных отношениях они не похожи друг на друга. Не говорят о своих чувствах – воздух потому, что живет рассудком, земля – контролирует эмоции. Воздух будет считать партнера недостаточно утонченным, а землю будет раздражать неспособность воздуха обходиться в сексе без фантазий.

Сочетание земли и воздуха более благоприятно для деловых отношений. Но и любовные отношения возможны. Для этого партнёрам необходимо научиться понимать и уважать друг друга.

Земля/Вода

Элементы хорошо ладят друг с другом. Постоянство земли сочетаются с беззащитностью воды. Но и в этом союзе есть минусы – сомнения и пессимизм, свойственные обоим партнёрам.

В физическом отношении они прекрасно подходят друг другу. Вода чувствует себя в безопасности, и хороший эмоциональный фон способствует сексуальной гармонии. Земля же находит в водном знаке отзывчивость и чувствительность, которые очень ценит.

Многое в этих отношениях, как и во всех других, будет зависеть от того, сумеет ли один партнер примириться с темпераментом другого. Земле бывает трудно принять изменчивые настроения воды, а вода может найти землю слишком властной. Но чаще всего они прекрасно ладят друг с другом.

Воздух/Воздух

Эти партнёры не будут знать проблем в отношениях, но велика вероятность, что они окажутся платоническими. В течение какого-то времени все будет обстоять благополучно, но уже вскоре партнёры начнут обвинять друг друга в непрактичности и неумении заниматься насущными делами вместо того.

Воздух очень романтичен. Такие люди придают огромное значение всему, что связано с любовью. Физическая сторона отношений для них не главное, они больше склонны предаваться фантазиям, нежели видеть реальные стороны жизни.

Эта пара активно участвует в общественной жизни, и партнеров связывают общие духовные интересы. Хотя оба обожают дискуссии и споры, ссор у них возникает гораздо меньше, чем во всех других сочетаниях. Воздух не любит долго оставаться на одном месте, они могут часто расставаться, но при взаимном доверии отношениям это не угрожает. Со стороны такие пары часто кажутся идеальными и это не так уж далеко от истины.

Воздух/Вода

Не лучшее сочетание. В отличие от воды, воздух не живёт лишь чувствами. Тем не менее, вода и воздух часто притягивают друг друга. Воздушный знак восхищается таинственностью и интуицией водного, которому импонируют коммуникабельность и живой интеллект партнера.

На ранних этапах отношений партнёры полностью поглощены друг другом: воздух пытается разгадать смену настроений водного элемента, очарованного искусством общения воздуха. В сексе им обоим нужна романтика. Но вскоре партнёры начинают понимать, что не похожи друг на друга.

Водным знакам нужна стабильность, которую воздушные партнеры дать не в силах. Из-за собственнических наклонностей воды воздух не чувствует себя свободным. Это часто приводит к разрыву. Обычно воздушный знак уходит первым. Однако если партнёры научатся понимать друг друга, их союз может быть довольно плодотворным: воздух научит воду непринужденно общаться, переняв способность к состраданию.

Вода/Вода

У этих партнёров не возникнет проблем из-за недостатка эмоциональности. Напротив, их сверхчувствительность может помешать отношениям состояться. Проявление негативных качеств обоих партнёров увеличивается еще больше в их союзе.

Чрезмерная эмоциональность и боязнь нового может привести к обособлению от мира. Водным знакам нужно забывать о своих эмоциях и обидах, но, если рядом другой водный знак, это становится невозможным. А склонность воды к всевозможным неврозам, истерикам усиливается, когда рядом оказывается такой же человек.

Эти знаки больше других боятся быть отвергнутыми и остаться в одиночестве. Сильно привязаны к прошлому, ценят в отношениях физическую сторону и эмоциональную надёжность. Они могут прожить друг с другом – пусть и несчастливо – многие годы.

К положительным же сторонам этого союза относятся взаимопонимание партнёров и их умение выдержать любые невзгоды и препятствия.

Огонь/Огонь

Эти отношения могут показаться со стороны совершенными, однако все обстоит не так уж блестяще.

Они очень легко влюбляются – правда, так же быстро и остывают. Для них жизнь без любви – не жизнь. Огонь и огонь прекрасно подходят друг другу в сексуальных отношениях. Однако есть опасность их увлечений «на стороне», неизменно вызывающих ревность.

Это партнёрство может быть продуктивным, однако огненные знаки часто оказываются в финансовых затруднениях. Оба экстравагантны, живут сегодняшним днем и не выносят напоминаний о земных делах и обязанностях. Эта пара может безбедно существовать в молодости, когда от затруднений оберегают родители или друзья. Но если партнёры не научатся контролировать свою импульсивность, то взаимных упреков в расточительности не избежать.

Ещё один минус этих отношений – постоянное стремление партнёров к лидерству, кому-то придется оказываться в роли подчиненного, и он предпочтет уйти. С огнем нужно обращаться осторожно: без горючего он погаснет, а при избытке – выйдет из-под контроля, сжигая всё на своём пути.

Огонь/Земля

Огонь и земля – элементы, враждебные друг другу. Земля гасит огонь, а огонь опаляет землю. Но хотя ценности партнеров и их поведение противоположны, каждый из них может успешно извлекать выгоду для себя из этих отношений.

В начале огонь будет привлечён силой и постоянством земли, а земля в свою очередь – оптимизмом и обаянием огня, который сможет вывести земной элемент из депрессий. Но в какой-то момент сдержанность и прагматизм земли начнут раздражать партнёра, чью безответственность, в свою очередь, не сможет выносить земля.

Возможны и сексуальные проблемы. Вначале возникает сильнейшее притяжение, но уже очень скоро огонь начнёт подавлять землю, считая своего партнёра скучным и неизобретательным.

В отношениях земли и огня неизбежно наступит момент, когда они осознают непохожесть друг на друга, тогда дальнейшее развитие отношений будет зависеть от них. Если партнёры перестанут стремиться к пониманию, они отдалятся друг от друга: огонь станет холодным, а земля – угрюмой и сдержанной. Но научившись взаимопониманию и компромиссу, они смогут выйти на принципиально иной уровень взаимного понимания и поддержки.

Огонь/Воздух

Очень хорошее сочетание. Оба элемента обожают все новое. Воздух может рассчитать вероятностный результат деятельности огня, не погасив при этом его энтузиазма. Огонь будет привлечен живым умом воздуха и его подвижностью, а воздух в свою очередь – непосредственностью и обаянием партнера.

Хотя сочетание логических способностей воздушного элемента и неустанной активности огненного кажется на первый взгляд идеальным, партнерам не хватает глубины. Они начинают чувствовать, что ни один из них не может полностью завладеть другим.

Оба партнёра незлопамятны, быстро забывают взаимные претензии. В сексуальном отношении хорошо подходят друг другу, оба обожают эротические фантазии.

Воздушные знаки бывают удивительно холодными и бесстрастными, что угнетает страстных и горячих их партнёров, долго они мириться с этим не станут. Однако трудностей здесь меньше, и преодолимы они легче, чем в отношениях огня с водой или землей.

Огонь/Вода

Оба элемента эмоциональны, но по-разному. Огонь – горяч и спонтанен. Вода – уступчива и пассивна. Огненные знаки бездумны, легко забывают и прощают; водные – чувствительны и ранимы, долго хранят обиду. Огненного партнёра раздражает частая смена настроений у водного элемента, последний же считает огонь эгоистичным и черствым. Поэтому в отношениях возникает много проблем.

Основная задача каждого – научиться понимать и принимать эмоциональный мир избранника. Огонь должен приучить себя считаться с чувствительностью партнёра, а воде следует перестать лелеять и копить свои обиды.

Сексуальность водных знаков напрямую связана с переживаниями, им достаточно обидеться или расстроиться, чтобы затормозиться сексуально. Огонь же, если не болен физически, всегда легко зажигается. Зная это, вода может отказывать ему в постели, используя секс как оружие.

Если партнёры относятся друг к другу с пониманием, то могут долгие годы жить в любви и согласии, однако для этого необходима внутренняя работа обоих.

Хорошо, если люди узнают свою стихию и совместимость с партнером ещё до начала отношений. Так проще принять решение, если есть сомнения или стоит проблема выбора между кандидатами.

Конечно, нельзя уповать только на стихию. На личность человека влияет ещё множество факторов. Есть и личный выбор, когда многое зависит от поступков. Но если партнёр дорог, то знание нюансов его характера может помочь сохранить отношения, сделать их крепкими и счастливыми.

Сайт: alvasar.ru

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