Расчеты минометов «Нона-СВК» поразили мобильную группу украинских боевиков

Расчеты самоходных минометов «Нона-СВК» Центрального военного округа продолжают боевую работу в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Действуя в составе огневых взводов, артиллеристы горного соединения ЦВО уничтожают легкобронированную технику и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении.

В ходе выполнения очередной боевой задачи расчеты самоходных минометов «Нона-СВК» беглым огнем поразили мобильную группу украинских боевиков, пытавшихся провести ротацию в лесополосе.

После этого артиллеристы, взаимодействуя с операторами БпЛА, провели перенос огня на разведанный запасной маршрут ротации ВСУ и уничтожили группу подвоза боеприпасов, а также легкую колесную технику противника.