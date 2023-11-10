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Расчеты минометов «Нона-СВК» поразили мобильную группу украинских боевиков

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Расчеты самоходных минометов «Нона-СВК» Центрального военного округа продолжают боевую работу в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Действуя в составе огневых взводов, артиллеристы горного соединения ЦВО уничтожают легкобронированную технику и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении.

В ходе выполнения очередной боевой задачи расчеты самоходных минометов «Нона-СВК» беглым огнем поразили мобильную группу украинских боевиков, пытавшихся провести ротацию в лесополосе.

После этого артиллеристы, взаимодействуя с операторами БпЛА, провели перенос огня на разведанный запасной маршрут ротации ВСУ и уничтожили группу подвоза боеприпасов, а также легкую колесную технику противника.

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