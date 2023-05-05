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Пятница, 5 мая, 2023

Раненый на Украине убийца-расчленитель подал в суд на колонию Волгограда

Боец «Группы Вагнера» подал в суд на колонию строгого режима № 9 Волгограда из-за плохих условий содержания, пишет V1.RU.

С прошлого октября и по январь этого года 45-летний мужчина проходил службу в зоне проведения спецоперации и получил тяжелое ранение в колено.

До этого он более десяти лет отбывал наказание в исправительном учреждении за убийство с последующим расчленением трупа. По словам адвоката, он полностью амнистирован и сейчас является свободным человеком.

Юрист утверждает, что его подзащитный пожаловался на отсутствие горячей воды в умывальниках, сквозняки, плохую вентиляцию в жилых помещениях колонии, отсутствие борьбы с насекомыми, три унитаза и три душа на сто человек, духоту летом и холод зимой.

Штурмовик из «Группы Вагнера» рассчитывает получить компенсацию в размере от 40 до 60 тысяч рублей. Центральный районный суд Волгограда рассматривает иск мужчины.

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