Раненого военного избили верёвкой с гайкой в Калужской области

Следственные органы Следственного комитета РФ по Калужской области возбудили уголовное дело по факту избиения жителя посёлка Товарково Дзержинского района.

По данным следствия, 17 апреля 2025 года в одной из квартир посёлка в ходе конфликта был избит военнослужащий, проходящий лечение после ранения, полученного в зоне специальной военной операции. Нападавшие использовали верёвку с гайкой и газовый баллончик.

В настоящее время один из подозреваемых задержан и заключён под стражу. Ему предъявлено обвинение по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

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Следствие продолжается. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, и в ближайшее время будет дана правовая оценка действиям второго участника нападения.