Ранее судимый рязанец промышлял кражами из дачных домов

Оперативники угрозыска задержали 54-летнего жителя Рязани по подозрению в кражах из дачных домов на окраине города. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

Семь краж из домов садовых товариществ на окраине Рязани раскрыли сотрудники отдела МВД по Московскому району города.

Правоохранителям поступили сообщения о кражах из двух дачных домов в районе улицы Промышленной. В дачных домах были взломаны замки и окна, похищенными оказались металлические изделия и электроинструмент.

Оперативникам уголовного розыска стало известно, что с рук пытаются сбыть инструменты, похожие на похищенные. Полицейские нашли и задержали продавца. Им оказался 54-летний житель областного центра, ранее судимый за кражу. Установлена его причастность к двум кражам из дачных домов.

Санкция статьи о краже УК РФ предусматривает до 6 лет лишения свободы. Подозреваемый заключён под стражу.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина причастен ещё к 5 кражам из дачных домов: четырём в 2022 году и одной в апреле 2023 года.

Расследование уголовного дела продолжается.