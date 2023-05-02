Ранее судимый мигрант задержан в Рязани с 15 граммами «синтетики»

Экипаж ППСП задержал в Московском районе Рязани иностранца с синтетическими наркотиками. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Внимание патрульных на улице Крупской привлёк подозрительный молодой мужчина. Правоохранители решили проверить у него документы и вышли из служебной машины. В этот момент прохожий попытался скрыться в подъезде дома. Полицейские догнали его на лестничной площадке третьего этажа.

В разговоре с 20-летним гражданином одной из стран Закавказья сотрудники полиции заподозрили причастность мужчины к незаконному обороту наркотиков. На место прибыли сотрудники УНК УМВД.

В присутствии понятых оперативники провели личный досмотр мигранта и изъяли из его сумки 20 пакетиков с «синтетикой» общей массой около 15 граммов.

Выяснилось, что ранее иностранец был судим за грабёж и находился в России незаконно.

Следователь ОМВД по Московскому району Рязани возбудил уголовное дело по статье о незаконных приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере. Фигуранту грозит до 10 лет заключения. Он заключён под стражу.