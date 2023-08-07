Ранее судимого жителя Скопина задержали за попытку изнасилования

В ночь с 5 на 6 августа в Скопине мужчина попытался изнасиловать 17-летнюю девушку.

Следственный комитет и УМВД смогли найти и задержать подозреваемого – им оказался 41-летний житель Скопина, который уже был судим за преступления против половой неприкосновенности.

Сейчас решается вопрос о заключении мужчины под стражу, сообщает пресс-служба следственного комитета Рязанской области.

Напомним, ранее в сети появилась информация о попытке изнасилования в Скопине 17-летней девушки. Предполагалось, что это мог быть Скопинский маньяк Виктор Мохов.