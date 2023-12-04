Ранее судимого рязанца подозревают в убийстве по неосторожности

Ранее судимый житель Рязани 1985 года рождения предстанет перед судом за убийство по неосторожности.

10 июня обвиняемый, будучи пьяным, пришел в пункт приема вторичного сырья. Там у него случился конфликт с сотрудником, в ходе которого мужчина начал бить работника по голове.

От одного из ударов потерпевший упал на асфальт и получил травму. Его доставили в больницу, но спасти жизнь не удалось.

Дело в отношении жителя Рязани направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК России по Рязанской области.