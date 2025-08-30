Ракеты, дроны и «Искандеры»: ВС РФ нанесли масштабный удар по военным и промышленным объектам Украины

В ночь на 30 августа ВС РФ нанесли массированный комбинированный удар по военным и промышленным объектам Украины. Атака велась с использованием различных типов вооружений, включая крылатые ракеты и беспилотники, пишет SHOT.

По данным источников, в ходе ударов были задействованы морские крылатые ракеты «Калибр», крылатые ракеты Х-101, ударные БПЛА «Герань-2», а также ракеты «Искандер-М» и «Искандер-К».

Среди поражённых целей:

Промышленные предприятия в Павлограде, в том числе Павлоградский химический и механический заводы. Первый является крупным узлом производства и хранения топлива для ракет.

Пункты временной дислокации ВСУ в районах Славянска и Новодонецкого.

Различные объекты в Днепропетровске и Василькове Киевской области.

Объекты в Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской областях, а также в окрестностях Запорожья и Киева.

Из-за ночных ударов по инфраструктуре в Киевской области было нарушено железнодорожное сообщение, что привело к задержке ряда поездов.