Стали известны некоторые подробности российской атаки территории Украины, предпринятой 2 января.

По данным «Царьграда», основные удары пришлись на Киев и Харьков.

В Харькове ракета «Кинжал» попала в бункер противорадиационного бомбоубежища, в котором хранились боеприпасы для реактивных систем залпового огня. После попадания над местом прилёта замечено огромное пламя.

Журналисты отмечают, что противник хранит опасные боеприпасы в городе. Также в городских парках размещаются системы ПВО, что представляет большую опасность для мирных граждан.

ПВО Украины не справляется с российскими атаками. Эффективность сильно снижается. Виной всему тактика ВС России. Наши войска сначала перегружают систему ПВО беспилотниками и крылатыми ракетами, после чего в ход идут высокоточные «Кинжалы».

— По предварительным подсчётам русских аналитиков, с ночи Вооружённые силы России применили до 40 «Гераней», под утро провели пуски ракет с 20 бортов стратегической авиации, также ракетами с истребителей наносились удары, в том числе гиперзвуковыми «Кинжалами» — их в этот раз было более 11 единиц. Всего более 110 ракет, — пишет «Царьград».

Украинская сторона по традиции сообщает о практически полном уничтожении целей, но кадры, попавшие в интернет, показывают, что это далеко не так.

Есть информация о прилёте по элитной гостинице в Харькове, где находились командиры националистических бригад, офицеры НАТО.