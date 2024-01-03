Стали известны некоторые подробности российской атаки территории Украины, предпринятой 2 января.
По данным «Царьграда», основные удары пришлись на Киев и Харьков.
В Харькове ракета «Кинжал» попала в бункер противорадиационного бомбоубежища, в котором хранились боеприпасы для реактивных систем залпового огня. После попадания над местом прилёта замечено огромное пламя.
Журналисты отмечают, что противник хранит опасные боеприпасы в городе. Также в городских парках размещаются системы ПВО, что представляет большую опасность для мирных граждан.
ПВО Украины не справляется с российскими атаками. Эффективность сильно снижается. Виной всему тактика ВС России. Наши войска сначала перегружают систему ПВО беспилотниками и крылатыми ракетами, после чего в ход идут высокоточные «Кинжалы».
Украинская сторона по традиции сообщает о практически полном уничтожении целей, но кадры, попавшие в интернет, показывают, что это далеко не так.
Есть информация о прилёте по элитной гостинице в Харькове, где находились командиры националистических бригад, офицеры НАТО.