Рак грудной железы у мужчин: в чём причина, как бороться

Рак грудной железы у мужчин встречается крайне редко. Часто его диагностируют на поздних стадиях, потому что данный тип злокачественных опухолей принято считать женским. Об этом рассказала специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Вера Евстигнеева.

Согласно общемировой статистике, рак грудных желез у мужчин составляет лишь 1% от всех случаев злокачественных опухолей молочной железы. Чаще всего заболевание встречается после 60 лет, но может развиваться и в более молодом возрасте.

Причины рака молочной железы у мужчин те же, что при поражении любого другого органа — мутации в генах. Точных причин назвать невозможно, но все же есть тенденции риска.

К ним относится снижение уровня мужских гормонов и выработка женских. Первопричина — ожирение. Этому способствует переедание и любовь к пиву. Это влияет на уровень половых гормонов в организме. Дело в том, что в напитке содержатся фитоэстрогены — растительные аналоги женских гормонов. На 1 литр пива — целых 36 миллиграммов. По этой причине при регулярном потреблении пива в мужском организме происходят неприятные изменения.

Порочный круг выглядит так: вырастает уровень эстрадиола, вместе с ним — уровень жировой массы в организме, вместе с ней — уровень фермента под названием ароматаза, трансформирующего «мужские» андрогены в «женские» эстрогены. Не говоря уже об алкоголе, содержащим в пиве и разрушающем иммунитет и организм в целом.

К самым простым и доступным мерам профилактики онкологии относятся поддержание нормального веса, регулярная физическая активность и отсутствие вредных привычек. Поэтому каждый уважающий себя мужчина должен быть физически крепким, способным создавать и защищать свою семью. А для этого необходимо соблюдать элементарные правила здорового образа жизни и быть примером для своих детей. Про ожирение не может быть и речи.