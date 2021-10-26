Районные больницы Рязанской области получили новые машины скорой помощи

В понедельник, 25 октября, районные больницы получили 15 реанимобилей скорой помощи. Ключи от машин, 9 из которых повышенной комфортности, врачам передал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Скорые оснащены необходимым современным оборудованием, системой ГЛОНАСС. Их получат ММЦ и больницы Касимовского, Клепиковского, Новомичуринского, Ряжского, Милославского, Сасовского, Скопинского, Шиловского и других районов.

По словам Любимова, за четыре года в Рязанскую область поступило 130 единиц медицинского транспорта. Новые машины отправлены в 13 больниц, скоро они выйдут на дежурство.