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Вторник, 26 октября, 2021
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Районные больницы Рязанской области получили новые машины скорой помощи

7info

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В понедельник, 25 октября, районные больницы получили 15 реанимобилей скорой помощи. Ключи от машин, 9 из которых повышенной комфортности, врачам передал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Скорые оснащены необходимым современным оборудованием, системой ГЛОНАСС. Их получат ММЦ и больницы Касимовского, Клепиковского, Новомичуринского, Ряжского, Милославского, Сасовского, Скопинского, Шиловского и других районов.

По словам Любимова, за четыре года в Рязанскую область поступило 130 единиц медицинского транспорта. Новые машины отправлены в 13 больниц, скоро они выйдут на дежурство.

— Рассчитываю, что каждая из этих машин будет прибывать к пациентам вовремя, а медпомощь оказываться только профессионально, — сказал губернатор.

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