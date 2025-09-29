«Радуница» для Горького, Замятина, Гиппиус и любимого учителя: кому Сергей Есенин дарил свою первую книгу стихотворений

В преддверии 130-летия со дня рождения великого поэта, уроженца Рязанской земли Сергея Есенина сетевое издание 7info совместно с Государственным музеем-заповедником С. А. Есенина продолжает проект «Есенин. За пределами известного». В рамках проекта на сайте 7info сотрудники музея представляют интересные и удивительные факты биографии поэта. Вместе мы откроем малоизвестные страницы жизни и творчества Сергея Есенина, а также вспомним основные вехи его судьбы.

В нашем новом материале мы вспоминаем первое издание стихотворений поэта, которое носит название «Радуница». В январе 1916 года в издательстве Аверьянова вышла первая книга стихотворений Сергея Есенина «Радуница» тиражом 930 экземпляров. Первый сборник состоял из двух разделов: «Русь» и «Маковые побаски», в книгу поэт включил 33 стихотворения. Несколько месяцев Есенин посвятил работе над сборником – отбирал лучшие стихотворения, выстраивал композиционно, перерабатывал ранее написанные произведения. Книга подвела итог ранним стихотворным опытам поэта. Она отражает не только различные идейно-творческие влияния, но и упорное стремление автора обрести свой неповторимый голос.

Получив от издателя свои экземпляры книги, лирик дарил их знакомым и друзьям с дарственными надписями. Один из первых экземпляров подписывает учителю русской словесности Спас-Клепиковской второклассной учительской школы Евгению Хитрову, который одним из первых заметил поэтический талант Есенина:

«Доброму старому учителю Евгению Михайловичу Хитрову, от благодарного ученика, автора этой книги. 1916. 29 янв. Петроград».

Данный сборник молодой поэт отправил по почте в мещёрское село Спас-Клепики. Этот экземпляр книги хранится в фондах Государственного музея-заповедника С.А. Есенина.

Книгу «Радуница» (первое издание) поэт подарил крупнейшим литераторам и издателям: Максиму Горькому, Михаилу Мурашеву, Зинаиде Гиппиус, Евгению Замятину, Зинаиде Бухаровой и другим.

Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником С. А. Есенина

Сборник нашел живой отклик у современников. О нём писали многие журналы и газеты, известные критики посвящали ему специальные статьи, упоминали в обзорах, о нём говорили в литературных салонах и на поэтических вечерах. «Радуница» получила большое количество критических отзывов.

В основном рецензенты положительно встретили первую книгу поэта, особенно высокая оценка была сделана поэтессой Зинаидой Бухаровой. В своей рецензии она отмечала:

«Сергей Есенин очень молод и на всем его сборнике лежит прежде всего печать подкупающей юной непосредственности. Соблазны культуры почти ничем не задели ясной души «рязанского Леля». Он поёт свои звонкие песни легко, просто, как поёт жаворонок. Усталый, пресыщенный горожанин, слушая их, приобщается к забытому аромату полей, бодрому запаху черной, разрыхленной земли, к неведомой ему трудовой крестьянской жизни, и чем-то радостно-новым начинает биться умудренное всякими исканиями и искусами вялое сердце. Сергей Есенин пленителен именно в песнях, взятых прямо от пашни, от нивы, от сенокоса… Он лирик и художник родного быта…».

Повторно сборник «Радуница» с авторскими изменениями и дополнениями переиздавался в издательстве «Московская трудовая Артель Художественного Слова, 2-й год 1 века (1918)». В 1921 году сборник вышел в свет в издательстве «Имажинисты» тиражом 3000 экземпляров.

В 2014 году музеем-заповедником было издано репринтное издание «Радуницы», первого опубликованного сборника великого поэта.