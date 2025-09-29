«Радуница» для Горького, Замятина, Гиппиус и любимого учителя: кому Сергей Есенин дарил свою первую книгу стихотворений

В преддверии 130-летия со дня рождения великого поэта, уроженца Рязанской земли Сергея Есенина сетевое издание 7info совместно с Государственным музеем-заповедником С. А. Есенина продолжает проект «Есенин. За пределами известного». В рамках проекта на сайте 7info сотрудники музея представляют интересные и удивительные факты биографии поэта. Вместе мы откроем малоизвестные страницы жизни и творчества Сергея Есенина, а также вспомним основные вехи его судьбы.
В нашем новом материале мы вспоминаем первое издание стихотворений поэта, которое носит название «Радуница». В январе 1916 года в издательстве Аверьянова вышла первая книга стихотворений Сергея Есенина «Радуница» тиражом 930 экземпляров. Первый сборник состоял из двух разделов: «Русь» и «Маковые побаски», в книгу поэт включил 33 стихотворения. Несколько месяцев Есенин посвятил работе над сборником – отбирал лучшие стихотворения, выстраивал композиционно, перерабатывал ранее написанные произведения. Книга подвела итог ранним стихотворным опытам поэта. Она отражает не только различные идейно-творческие влияния, но и упорное стремление автора обрести свой неповторимый голос.
Получив от издателя свои экземпляры книги, лирик дарил их знакомым и друзьям с дарственными надписями. Один из первых экземпляров подписывает учителю русской словесности Спас-Клепиковской второклассной учительской школы Евгению Хитрову, который одним из первых заметил поэтический талант Есенина:
Данный сборник молодой поэт отправил по почте в мещёрское село Спас-Клепики. Этот экземпляр книги хранится в фондах Государственного музея-заповедника С.А. Есенина.
Книгу «Радуница» (первое издание) поэт подарил крупнейшим литераторам и издателям: Максиму Горькому, Михаилу Мурашеву, Зинаиде Гиппиус, Евгению Замятину, Зинаиде Бухаровой и другим.
Сборник нашел живой отклик у современников. О нём писали многие журналы и газеты, известные критики посвящали ему специальные статьи, упоминали в обзорах, о нём говорили в литературных салонах и на поэтических вечерах. «Радуница» получила большое количество критических отзывов.
В основном рецензенты положительно встретили первую книгу поэта, особенно высокая оценка была сделана поэтессой Зинаидой Бухаровой. В своей рецензии она отмечала:
Повторно сборник «Радуница» с авторскими изменениями и дополнениями переиздавался в издательстве «Московская трудовая Артель Художественного Слова, 2-й год 1 века (1918)». В 1921 году сборник вышел в свет в издательстве «Имажинисты» тиражом 3000 экземпляров.
В 2014 году музеем-заповедником было издано репринтное издание «Радуницы», первого опубликованного сборника великого поэта.