Загадочная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная среди радиолюбителей как «Жужжалка» или «Радиостанция Судного дня», продолжает удивлять. Телеграм-канал «УВБ-76 логи» сообщил, что 25 августа в эфире снова прозвучали сообщения, которые передавались ровно три года назад.

В 13:12 по московскому времени прозвучало слово «нардосаж», которое уже звучало 24 января 2022 года. А спустя час, в 14:25, за ним последовала шифровка со словом «пулолед», впервые переданная 25 января 2022 года.

Это уже не первый случай, когда станция возвращается к старым записям. 21 августа она повторила сообщения, которые впервые звучали 20 января 2022 года, а ещё раньше — 14 августа — в эфир вышли шифровки со словами «марель» и «стокотон», впервые переданные 13 января 2022 года.

Причина, по которой УВБ-76 повторяет старые послания, пока остаётся неизвестной.

«Радиостанция Судного дня» вещает с 1976 года. Большую часть времени в эфире слышен только шум и характерное жужжание, но иногда на его волнах передаются закодированные сообщения. Некоторые пользователи соцсетей связывают эти шифровки с важными мировыми событиями, пишет «Лента.ру».