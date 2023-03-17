«Радио шансон в Рязани» разыграло сертификат на 25 тысяч рублей в спа-санаторий «Солотча»

В четверг, 16 марта, в ресторане «Арт Контраст» прошла викторина от «Радио Шансон Рязань». Главным призом был семейный уик-энд в спа-санатории «Солотча». Участников выбрали благодаря звонкам в прямом эфире и ответам под постом в группе радио ВКонтакте.

Победителя определяли в три этапа. В первом, музыкальном, туре проверили знание треков, которые часто можно услышать по радио. Участники вспоминали песни о профессионалах, которые ради своего дела готовы отложить свидание с прекрасным полом, о девушке, которая при всём богатстве выбора влюбляется в несвободного мужчину, что любит Марк Бернес и взаимно ли это, кто живет на острове невезения, из каких кинофильмов такие известные композиции как «Разговор со счастьем», «Когда весна придет…», «Проснись и пой» и многое другое.

– О розыгрыше я узнала в группе радио в соцсети «ВКонтакте», первый раз принимаю участие в подобном конкурсе. Мне очень понравилось, интересные вопросы, теплая атмосфера и прекрасная организация. Первый тур произвел на меня впечатление, я люблю советские фильмы, музыку из них, поэтому мне было достаточно просто, — отметила конкурсант Евгения Агальцова.

Интеллектуальный этап предполагал знакомство аудитории с родной Рязанской областью, её музеями, известным персоналиями.

Заключительный, третий, этап проверил участников на знание истории Рязанского края. В каком году был основан Переяславль-Рязанский, к какому восстанию присоединилась Рязань в 1606 году, кто возглавил ополчение, инициатором которого во время Смуты выступила Рязань — на эти и многие другие вопросы отвечали слушатели радио, желающие получить главный приз вечера.

По итогам всех туров, обладательницей сертификата на 25 тысяч рублей спа-санатории «Солотча» стала Анна Буракова.

– Для меня победа стала полной неожиданностью, я очень счастлива! Не особо знаю российские фильмы, поэтому самым сложным для меня был первый этап, в двух последующих мне помогли знания в истории. Я старалась, хотела порадовать маму, теперь мы с ней вдвоем поедем отдыхать, спасибо большое радио «Шансон»! — поделилась впечатлениями Анна.

Другие участники конкурса получили призы от спонсоров — оконной компании «АТОН», магазина морепродуктов «Деликатес Клаб», специализированного центра по подготовке внедорожников «4 на 4», медицинского центра ОН Клиник.

Веселая атмосфера, активный ведущий Юрий Баранов и вкусная еда, предоставленная рестораном, не давали скучать и группам поддержки. Зрители вместе с конкурсантами исполняли любимые песни, танцевали, наслаждались вечером.Все собравшиеся пообещали и дальше участвовать в подобных мероприятиях.