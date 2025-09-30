Работы по ремонту подземного перехода у ТЦ «Барс» не приняты и не оплачены

Работы по ремонту подземного перехода не приняты и не оплачены. Об этом стало известно 30 сентября на еженедельном заседании Правительства Рязанской области.

Губернатор Павел Малков, зачитывая обращения рязанцев из социальных сетей, попросил прокомментировать первого заместителя главы администрации Дмитрия Лощинина недостатки ремонта подземного перехода у ТД «Барса» на Московском шоссе.

«Подрядчику направлена претензия о недостатках выполненной работы. Сейчас уточняется объем работ. В ближайшее время подрядчик приступит к устранению нарушений. Работы по ремонту подземного перехода не приняты и не оплачены», – отметил Дмитрий Лощинин.

По завершению доклада Губернатор Рязанской области Павел Малков дал поручение администрации города держать на контроле устранение недостатков подрядчиком.