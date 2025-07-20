Работы по благоустройству площади Победы выполнены почти наполовину

В субботу, 19 июля, глава администрации Рязани Виталий Артемов провел плановый объезд города. На площади Победы состоялась рабочая встреча руководителей структурных подразделений администрации города с представителями подрядной организации. Реконструкция Монумента и благоустройство прилегающей территории ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Работы выполнены почти наполовину. Частично уложена гранитная плитка. Завершено обустройство тротуара со стороны улицы Чкалова. Подрядчик приступил к подготовке основания тротуара со стороны проезда Завражнова. Работы ведутся по графику.

Также продолжается реализация проекта «Чистое небо».