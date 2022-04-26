Работодателям Рязанской области предоставят субсидии

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области сообщило о мерах государственной поддержки, направленных на сохранение трудовых коллективов и обеспечение временной занятости безработных и ищущих работу граждан в 2022 году.

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В рамках реализации мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, работодатели региона могут рассчитывать на государственную поддержку по ряду направлений.

Субсидии могут быть предоставлены работодателям на возмещение затрат по организации профессионального обучения и дополнительного профобразования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. Также на господдержку можно рассчитывать при организации общественных работ для безработных граждан и временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения.

Одним из обязательных условий получения субсидий является заключение соглашений между министерством и работодателями с использованием подсистемы бюджетного планирования и подсистемы управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» с использованием квалифицированной электронной подписи.

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Технологическая инструкция по подключению к «Электронному бюджету» по ссылке. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 800 350-02-18 или в разделе «Техническая поддержка» в меню «Электронного бюджета», оставив там обращение в электронной форме.