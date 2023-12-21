Работодатели рассказали, с какими сложностями пришлось столкнуться в 2023

Служба исследований hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, узнала у работодателей из ключевых сфер бизнеса, как прошел для них этот год, в том числе с какими сложностями пришлось столкнуться. На основе полученных ответов аналитики hh.ru составили Топ-12 неудач бизнеса в 2023 году. Опрос проводился с 7 по 30 ноября 2023 года среди 529 российских компаний, представленных в том числе в ЦФО.

Основной сложностью бизнеса в 2023 году, как и годом ранее, компании Рязанской области и других российских регионов стал поиск персонала (71%). Причем проблемы с наймом людей испытывают и небольшие, и крупнейшие компании.

Топ-12 неудач бизнеса в 2023 году

На втором месте по болезненности – рост текучки кадров в компаниях. Представители бизнеса стали чаще заявлять, что компании-конкуренты «перекупают» ценных и редких работников или переманивают интересными условиями.

Среди бизнес-неудач работодатели по итогам года чаще всего называли постоянные форс-мажоры (каждая пятая или 20% опрошенных компаний) и проблемы с поставщиками продукции (19%). 16% компаний не смогли внедрить новые технологии (16%). 14% респондентов ощутили, что санкции стали сильнее давить на их бизнес. Еще 14% были вынуждены из-за внутренних проблем отказаться от проведения различных корпоративных мероприятий.

В разрезе отраслей сильнее всего жаловались на:

⦁ текучку кадров – работодатели из сферы общепита и гостиниц (сразу 51% компаний);

⦁ конфликты в коллективе – компании из машиностроения (27%);

⦁ постоянные форс-мажоры – банки и сфера добычи сырья (по 24% в каждой отрасли);

⦁ рост бюрократии – ИТ и машиностроение (по 20%).