Работодатели, приостановившие деятельность, могут временно перевести сотрудников к другому работодателю без расторжения трудового договора

Работодатели, приостановившие деятельность, могут временно перевести своих сотрудников на работу к другому работодателю без расторжения трудового договора, сообщило министерство труда и соцзащиты населения Рязанской области.

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Правительством РФ 30 марта 2022 года принято постановление № 511 «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022 году» предусматривающее для работников, рискующих потерять работу из-за приостановки деятельности работодателя, возможность временного перевода к другому работодателю.

Такое нововведение актуально для сотрудников, работодатели которых объявили о временной приостановке работы, но не планируют полное прекращение деятельности.

Для перевода на новое место потребуется письменное согласие работника и направление центра занятости населения. Временные работодатели будут заключать с гражданами срочный трудовой договор с возможностью его продления до 31 декабря 2022 года, при наличии согласия работодателя, с которым первоначально заключен трудовой договор.

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Трудовой договор с основным работодателем, в этом случае будет приостановлен, но срок его действия не прервется. После окончания или расторжения срочного трудового договора работник сможет вернуться на прежнее место.

Такой порядок действует с 4 апреля 2022 года и будет действовать до конца года.