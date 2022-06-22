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Среда, 22 июня, 2022

Работников агропрома предложили поддержать стартовым капиталом в миллион рублей

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Татьяна Проводина

Работников агропрома предложили поддержать стартовым капиталом в миллион рублей

Flower фото создан(а) jcomp - ru.freepik.com

С инициативой выплачивать подъёмные в 1 млн рублей специалистам в АПК к замглавы правительства Виктории Абрамченко обратилась Надежда Школкина, зампред думского комитета по аграрным вопросам. Об этом сообщает REGNUM.

Надежда Школкина привела в пример успешную программу «Земский доктор», с помощью которой штат медработников на селе увеличился на 16 тысяч человек.

Парламентарий предлагает выплачивать стартовый капитал отдельным категориям специалистов АПК — к примеру, зоотехникам, ветеринарам, агрономам. Миллион рублей предлагается выплачивать для переезда сотрудников к месту работы.

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