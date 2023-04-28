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Пятница, 28 апреля, 2023

Работники РНПК вышли на субботник

С пользой для дела провели вторую половину рабочей пятницы работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании. В рамках Всероссийского субботника «Зеленая весна — 2023» они провели общезаводской субботник, в ходе которого очистили территорию, прилегающую к заводу, собрали мусор по обеим сторонам общественной дороги, идущей вдоль завода, а также побелили деревья и покрасили бордюры. Только на покрасочные работы было потрачено 120 кг белой фасадной краски, 25 кг синей и 20 кг черной краски.

В работах приняли участие около 300 работников и 4 единицы специализированной техники — самосвал, погрузчик, поливомоечная машина и подметально-уборочная машина. На городскую свалку вывезено более 30 кубических метров мусора. Субботник стал очередным мероприятием сезона экологических инициатив РНПК.

В текущем году рязанские нефтяники запланировали к проведению серию экологических инициатив по озеленению и приведению в порядок улиц Рязани.

Работники РНПК вышли на субботник
Работники РНПК вышли на субботник
Работники РНПК вышли на субботник
Работники РНПК вышли на субботник

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