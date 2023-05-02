Работники РНПК высадили саженцы деревьев в трех районах города

Работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») открыли сезон экологических инициатив. В деревне Турлатово Рязанского района, в Дашково-Песочне на улице Зубковой и в Кальном на улице Быстрецкой высадили около 200 саженцев пирамидального тополя и крупнолистной липы.

Нефтяники сформировали «Аллею славы» на улице Быстрецкой. Каждое высаженное дерево посвящено тем, кто ковал Победу в годы Великой Отечественной войны. Участниками масштабной акции стали сотрудники Рязанской НПК и дочерних обществ НК «Роснефть» — Рязаньнефтепродукта и РН-Смазочные материалы.

Заместитель гендиректора по ПБ, ОТ и ООС АО «РНПК» Евгений Макеев пояснил на открытии, что высадка Аллеи славы — это дань уважения воинам и труженикам тыла, защитившим Родину в годы Великой Отечественной войны.

Евгений Макеев: «Помимо исторической памяти, эта акция – одна из составляющих экологической ответственности нашей Компании. Я очень надеюсь, деревья приживутся, будут украшать и приносить пользу нашему городу. Этими посадками мы дали старт экологических инициатив нашего предприятия в 2023 году»

Работники РНПК запланировали в 2023 году серию экологических инициатив по озеленению и приведению в порядок улиц Рязани. С 25 по 28 апреля в рамках городского месячника по санитарной очистке нефтяники провели уборку выделенной префектурой Железнодорожного района улицы Весенней. На городскую свалку вывезли свыше 80 кубометров мусора.

28 апреля в рамках Всероссийского субботника «Зеленая весна — 2023» команда сотрудников предприятия очистила от мусора прилегающую к заводу территорию, побелила деревья и покрасила бордюры. На покраску ушло 120 кг белой фасадной краски, 25 кг синей и 20 кг чёрной краски. Участвовали в субботнике около 300 работников и 4 единицы спецтехники – самосвал, погрузчик, поливомоечная машина и подметально-уборочная машина. На городскую свалку вывезли больше 30 кубометров мусора.

25 апреля при поддержке Рязанской НПК волонтёры общественной организации «Хозяин Мещеры» школы №47 очистили территорию села Агро-Пустынь Рязанского района, 28 апреля собрали мусор в лесу села Заборье. 29 апреля на автобусе нефтезавода школьники поехали в село Старое Зимино Рязанской области, где провели субботник в парке усадьбы – объекта культурного наследия федерального значения.

Помимо благоустройства и озеленения города РНПК занимается также экологическим просвещением школьников и студентов. Завод постоянно поддерживает Окский биосферный заповедник, сохраняющий редкие краснокнижные виды флоры и фауны. Предприятие проводит экскурсии и походы для детей с исследовательской программой по изучению особенностей природы родного края.

Забота об окружающей среде – неотъемлемая часть корпоративной культуры и социальной политики НК «Роснефть». В Компании реализуется ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов.