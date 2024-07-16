Работники Рязанской НПК провели благоустройство в деревне Турлатово 

Работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входящей в НК «Роснефть») провели благоустройство в деревне Турлатово Рязанского района. Они покрасили ограждение хоккейной площадки, покосили траву и убрали мусор. Это не первый случай, когда предприятие проводит социальные акции.

Рязанская НПК ведёт социально ответственный бизнес. В течение года работники активно участвуют в городских, областных и федеральных субботниках по благоустройству и очистке от мусора, а также в акциях по озеленению. Сотрудники продолжают оказывать поддержку населению региона.

Предприятие также проводит экологические акции. Наеример, помогает в организации для школьников экспедиций с исследовательской программой по изучению особенностей природы родного края.