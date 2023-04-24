Работники Рязанской НПК борются за звание «Лучший по профессии»

В Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») проходит конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». На локальном этапе за право называться лучшими в своём деле соревнуются 112 представителей 9 основных профессий: операторы технологических установок (ТУ) и операторы товарные, машинисты технологических насосов, лаборанты химического анализа, прибористы, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари по ремонту ТУ, машинисты компрессорных установок и водители автомобилей.

Смотр-конкурс проходит в несколько этапов: локальный – на базе предприятия и финальный – на уровне Компании. Правила конкурса традиционные: от теории к практике. К практическому заданию допускают участников, продемонстрировавших высокие знания теории по специфике своей профессии и по требованиям промышленной безопасности и охраны труда.

Конкурс «Лучший по профессии» — важная часть программы мотивации, корпоративного обучения и повышения профессионального мастерства сотрудников Компании. Смотр помогает выявить и поощрить инициативных и перспективных работников, способствует росту профмастерства сотрудников и распространению передового опыта работы, внедрению новых технологий. Также повышаются престиж рабочих профессий, культура производства и ответственность за безаварийную работу.

Победителей и призёров локального этапа определят, наградят и премируют в ближайшее время. А победителей ждёт финал корпоративного конкурса, где соберутся лучшие по профессии со всех дочерних обществ «Роснефти» блока нефтепереработка и нефтехимия.

Конкурсы профессионального мастерства РНПК проводит каждый год уже больше 16 лет.