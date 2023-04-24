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Понедельник, 24 апреля, 2023

Работники Рязанской НПК борются за звание «Лучший по профессии»

В Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») проходит конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». На локальном этапе за право называться лучшими в своём деле соревнуются 112 представителей 9 основных профессий: операторы технологических установок (ТУ) и операторы товарные, машинисты технологических насосов, лаборанты химического анализа, прибористы, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари по ремонту ТУ, машинисты компрессорных установок и водители автомобилей.

Смотр-конкурс проходит в несколько этапов: локальный – на базе предприятия и финальный – на уровне Компании. Правила конкурса традиционные: от теории к практике. К практическому заданию допускают участников, продемонстрировавших высокие знания теории по специфике своей профессии и по требованиям промышленной безопасности и охраны труда.

Конкурс «Лучший по профессии» — важная часть программы мотивации, корпоративного обучения и повышения профессионального мастерства сотрудников Компании. Смотр помогает выявить и поощрить инициативных и перспективных работников, способствует росту профмастерства сотрудников и распространению передового опыта работы, внедрению новых технологий. Также повышаются престиж рабочих профессий, культура производства и ответственность за безаварийную работу.

Победителей и призёров локального этапа определят, наградят и премируют в ближайшее время. А победителей ждёт финал корпоративного конкурса, где соберутся лучшие по профессии со всех дочерних обществ «Роснефти» блока нефтепереработка и нефтехимия.

Конкурсы профессионального мастерства РНПК проводит каждый год уже больше 16 лет.

Работники Рязанской НПК борются за звание «Лучший по профессии»
Работники Рязанской НПК борются за звание «Лучший по профессии»
Работники Рязанской НПК борются за звание «Лучший по профессии»
Работники Рязанской НПК борются за звание «Лучший по профессии»
Работники Рязанской НПК борются за звание «Лучший по профессии»
Работники Рязанской НПК борются за звание «Лучший по профессии»

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