Работники предприятия по лесозаготовке 4 месяца не получали зарплату

Следователи возбудили уголовное дело в связи с невыплатой заработной платы работникам рязанского предприятия. Подробности сообщили в СК Рязанской области.

Руководитель предприятия, занимающегося лесозаготовкой, допустил задолженность по заработной плате перед девятью сотрудниками. Несмотря на наличие финансовых ресурсов и возможности погасить долг, заработная плата за период с января по апрель 2025 года не была выплачена на общую сумму около 700 тысяч рублей.

Следственным управлением СК России по Рязанской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

В рамках уголовного дела проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления. Следователи анализируют финансово-хозяйственную деятельность предприятия и принимают меры для погашения задолженности по заработной плате.