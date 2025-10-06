Понедельник, 6 октября, 2025
11.5 C
Рязань
Происшествия

Работники предприятия по лесозаготовке 4 месяца не получали зарплату

Анастасия Мериакри
Изображение от freepik

Следователи возбудили уголовное дело в связи с невыплатой заработной платы работникам рязанского предприятия. Подробности сообщили в СК Рязанской области.

Руководитель предприятия, занимающегося лесозаготовкой, допустил задолженность по заработной плате перед девятью сотрудниками. Несмотря на наличие финансовых ресурсов и возможности погасить долг, заработная плата за период с января по апрель 2025 года не была выплачена на общую сумму около 700 тысяч рублей.

Следственным управлением СК России по Рязанской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

В рамках уголовного дела проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления. Следователи анализируют финансово-хозяйственную деятельность предприятия и принимают меры для погашения задолженности по заработной плате.

Самые читаемые материалы

Интересное

Жириновский про 2026 год: война с НАТО, большое переселение народов, уничтожение миллионов людей

Страшного пророчество покойного лидера ЛДПР всколыхнуло сеть.
Транспорт и дороги

На маршруте № 50 с 1 октября действуют изменения в оплате проезда

Эти изменения направлены на повышение комфорта пассажиров и снижение стоимости проезда для граждан.
Новости России

Армия ответила на удары по России: Одессу и Харьков «сровняли с землёй»

Красные линии смещаются, расплата за агрессию растёт. Терпение было стратегией, теперь оно превращается в ресурс, который подходит к концу.
Новости мира

Готовьтесь к войне: Живой Нострадамус предсказал «конец света мирового порядка»

Экстрасенс заявил, что встреча военного министра США Пита Хегсета с примерно 800 высокопоставленными американскими военными 30 сентября «выявила надвигающийся кризис или стратегическую срочность».
Общество

Организована прямая трансляция с празднования 130-летия Есенина в Константиново

Сейчас на сцене проходит моноспектакль «Хулиган. Исповедь» (6+) в исполнении народного артиста России Сергея Безрукова.

Последние новости

В Рязани при поддержке «Роснефти» прошел масштабный фестиваль, посвященный 130-летию Сергея Есенина

Концертная программа в селе Константиново включала спектакль с участием актера Сергея Безрукова, музыкально-поэтические выступления симфонического оркестра и актеров театра и кино.

Стали доступны билеты на полуфинал Рязанской лиги КВН

За право выйти в финал будут бороться команды из Рязани, Воронежа, Егорьевска и Республики Мордовия. Обещаем, вас ждёт захватывающее и увлекательное зрелище!

Завершен капремонт моста через реку Пожва в Рязанской области

Он расположен на подъезде к селу Красный угол, где находятся фельдшерско-акушерский пункт и церковь Рождества Богородицы.

Денежную поддержку в виде социального контракта получили более 2 000 рязанцев с начала 2025 года

Заключить социальный контракт можно на открытие своего дела или организацию личного подсобного хозяйства. Выплаты составят до 350 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно.

В Рязанской области наградили победителей и призеров регионального конкурса «Студент года – 2025»

6 октября на площадке Дома молодежи прошло торжественное награждение победителей и призеров регионального конкурса «Студент года – 2025».

В Рязани прошёл корпоративный забег «Энергия жизни» среди 500 спортсменов «Роснефти»

Участники соревновались на дистанциях 2,5 км, 5 км, 10 км и 500 м для детей. Для всех участников были организованы комфортные условия

Православная матушка-птичка говорила о будущем: ядерная война, смерть Европы и оружие, которого ещё никто не видел

Старица Сепфора предсказывала страшные события. И часть событий, предсказанных ей, уже сбылись.

Скандал в Подмосковье: десятки мигрантов устроили игру в «козлодрание»

По словам очевидца, мероприятие было явно организовано «для своих», так как рекламы на русском языке найти не удалось. 

Ковчег с частицей мощей целителя Пантелеимона прибудет в Рязань

Ковчег со святыней доставят из Богословского монастыря. Он будет находиться в Крестовоздвиженском храме с 10 октября по 7 ноября.

«Бурановские бабушки» покинули шоу «ВИА Суперстар!» после «Любимого хита»

В пятом выпуске участники исполнили композиции, которые им очень нравятся, но никогда не звучали в их репертуаре на большой сцене.

В горевшем нежилом доме в Рязани обнаружен труп

На прошлой неделе рязанка жаловалась в комментариях телеграм-канала губернатора Павла Малкова на расселённые дома по улице Весенней, в которых сейчас никто не живёт.

Будем переживать последние времена: пугающее пророчество старца Илариона сбывается в наши дни

По словам монаха, мы даже не можем представить, насколько будет трудно.

МХК «Рязань-ВДВ» стартовал в Первенстве НМХЛ с двух домашних побед

4 и 5 октября на главное арене Дворца спорта «Олимпийский» рязанцы встречались с хоккеистами МХК «Белгород» и выиграли обе встречи — 6:1 и 5:2

В Рязани прошел форум педагогов сельских образовательных организаций

В образовательно-культурном мероприятии, которое было организовано в библиотеке им. С.А. Есенина, приняли участие более 80 педагогов сельских образовательных организаций из 30 регионов России.

Армия ответила на удары по России: Одессу и Харьков «сровняли с землёй»

Красные линии смещаются, расплата за агрессию растёт. Терпение было стратегией, теперь оно превращается в ресурс, который подходит к концу.