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Общество

Работники ПАО «РЭСК» приняли участие в памятных мероприятиях 9 мая

Алексей Самохин

По всей Рязанской области вчера прошли праздничные концерты, памятные акции, поздравления и чествования ветеранов в честь 80-летия Великой Победы.

9 Мая — это день памяти, гордости и скорби. Работники ПАО «РЭСК» почтили память героев, отдавших свою жизнь за спасение Родины, возложили цветы и венки к памятникам и мемориалам, а также приняли участие в церемониях, памятных шествиях в честь подвига героев Великой Отечественной войны.

Работники ПАО «РЭСК» приняли участие в памятных мероприятиях 9 мая Работники ПАО «РЭСК» почтили память героев, отдавших свою жизнь за спасение Родины, возложили цветы и венки к памятникам и мемориалам
Работники ПАО «РЭСК» приняли участие в памятных мероприятиях 9 мая Работники ПАО «РЭСК» почтили память героев, отдавших свою жизнь за спасение Родины, возложили цветы и венки к памятникам и мемориалам
Работники ПАО «РЭСК» приняли участие в памятных мероприятиях 9 мая Работники ПАО «РЭСК» почтили память героев, отдавших свою жизнь за спасение Родины, возложили цветы и венки к памятникам и мемориалам

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